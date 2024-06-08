عشرات القتلى الفلسطينيين ثمنا لتحرير الرهائن الإسرائيليين!

أعلن الجيش الإسرائيلي، “تحرير أربعة رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”، في عملية قتل فيها عشرات المدنيين الفلسطينيين.

وقال الجيش إنه “تم إنقاذ الرهائن من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات اليمام من موقعين منفصلين في قلب النصيرات”.

ونشر الجيش أسماء الرهائن المحررين: “نوعا أرغاماني (25 عاما)، وألموغ مئير جان (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عاما)”، قائلا: “إن حماس اختطفتهم من مهرجان “نوفا” الموسيقي في 7 أكتوبر”.

إلى ذلك، قرر مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، “تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان سيعقده الليلة للإعلان عن استقالته، ويأتي القرار بعد تحرير 4 محتجزين إسرائيليين لدى حماس”.

هذا وكان التلفزيون الفلسطيني أعلن “مقتل 80 شخصا على الأقل، وجرح العشرات في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة، خلال عملية تحرير 4 رهائن إسرائيليين”.