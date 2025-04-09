عشرات القتلى بحوادث مختلفة.. جريمة تهزّ الجزائر وفواجع بالجملة في مصر

لقي 20 شخصا حتفهم اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق في دار لرعاية المسنين، في محافظة لونغهوا بمدينة تشنغده بمقاطعة خبي، في الصين.

وذكرت وكالة أنباء “شينخوا” نقلا عن السلطات المحلية قولها، أنه “بحسب البيانات الأولية توفي 20 شخصا نتيجة الحريق”.

انهيار عقار سكني في مصر

انهار صباح اليوم، عقار سكني مكون من أربعة طوابق في حي شرق وسط مدينة أسيوط في صعيد مصر، “ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمفقودين، وانتشلت الحماية المدنية 8 ضحايا من تحت الأنقاض العقار المنهار”، بحسب موقع “اليوم السابع”.

هذا “ويأتي هذا الحادث في إطار سلسلة من الانهيارات التي شهدتها عدة محافظات مصرية خلال الفترة الماضية، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام العقارات بالاشتراطات الهندسية والأمنية”.

مصر.. وفاة مأساوية لـ3 أشقاء وزميلهم داخل بئر

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في مصر، “وفاة مأساوية لثلاثة أشقاء وشخص رابع داخل بئر للصرف الصحي أثناء عملهم، فيما نجا شخص خامس، شقيق للمتوفيين الثلاثة”.

ووفق وسائل إعلام مصرية، “كان الأشخاص الخمسة يعملون على تطهير “خزان مياه الصرف الصحي” قبل أن يواجهوا مشكلة ويلفظ 4 منهم أنفاسهم الأخيرة داخله”.

وبحسب المعلومات، “يتبع العمال الخمسة إحدى محطات الصرف الصحي التابعة للقطاع الخاص، وأثناء عملهم داخل “الخزان” فوجئوا بفتح خط مياه يبلغ قطره نحو 800 سم، ما تسبب في اختناقهم بالداخل وفشلت محاولات إنقاذ 4 منهم، والضحايا هم: فارس، 27 عاما، محمد 25 عاما، ومصطفى 24 عاما وأحمد، 19 عاما، وهم أشقاء، بالإضافة إلى شخص آخر يدعى إسلام، 16 عاما”.

مصر.. مقتل عصابة ترويج مخدرات بعد اشتباكات مع الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، “مقتل اثنين من العناصر شديدة الخطورة وضبط 5 آخرين بعد اشتباكات مع التشكيل العصابي الناشط في مجال تجارة المخدرات في محافظة قنا جنوبي البلاد”.

وذكرت الوزارة، في بيان، “أنها تلقت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بجلب كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة قوص بقنا”.

وأوضحت الوزارة أن “هذه العناصر سبق اتهامها والحكم عليهم في جنايات أبرزها “مخدرات وسرقة بالإكراه وإتلاف عمد”.

وأضافت أنه “عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، وبادرت هذه العناصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل معهم عن مصرع زعيم البؤرة وأحد العناصر وضبط الباقي”.

وأشارت إلى “أنها عثرت بحوزتهم على 30 كيلو غراما من المواد المخدرة المتنوعة و2 سلاح آلي وبندقية خرطوش وطبنجة، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 10 ملايين جنيه”.

مصر.. وفاة مسؤول بالتعليم بعد زيارة من الوزير

توفي مسؤول بوزارة التربية والتعليم المصرية، بعد “جولة للوزير على مدارس بمحافظة المنوفية”.

وقالت إيمان بكر، مديرة العلاقات العامة والإعلام بإدارة الباجور التعليمية، عبر فيسبوك، إن الراحل “تعرض لإرهاب نفسي وعنف من “المحمدي” مساعد وزير التعليم أمام الوزير شخصيا”، مضيفة أن “الصور والفيديوهات تثبت وجود الوزير” في أثناء حديث مساعده مع الراحل”.

وأضافت في تعليقها على الواقعة، أن “الراحل تحدث مع وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية، وحكى له ما جرى بينه وبين مساعد الوزير، ثم فارق الحياة بعد ذلك بدقائق”.

من جهتها، أصدرت وزارة التربية والتعلنم، بيانا “نعت فيه الراحل أسامة البسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، “الذي وافته المنية أمس إثر تعرضه لأزمة صحية، وفق البيان”.

وردت الوزارة على “ما أثير من ملابسات ومعلومات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتهاج سلوك غير مقبول في التعامل مع الفقيد الراحل خلال زيارة الوزير لمدارس إدارة الباجور التعليمية”، مؤكدة أن “الزيارة شهدت إشادة الوزير نظرا لما وجده من انضباط لسير العملية التعليمية في جميع المدارس التي زارها ولم تشهد تعقيبه بأي ملاحظات على العملية التعليمية داخل المدارس التي قام بزيارتها”.

الجزائر.. جريمة قتل تهز ولاية المسيلة

شهدت إحدى بلديات ولاية المسيلة في الجزائر، جريمة مروعة راحت ضحيتها سيدة بعد تعرضها للقتل على يد ابنها الذي يعاني من اضطرابات عقلية.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن “بلدية أولاد سيدي إبراهيم بالمسيلة، اهتزت على وقع جريمة قتل شنيعة، راحت ضحيتها امرأة تبلغ من العمر 65 سنة (أستاذة مادة الإنجليزية متقاعدة)”.

وأفادت المصادر المحلية بأن “الجاني يعاني من اضطرابات عقلية”، وقد أقدم على قتل والدته في ظروف صادمة هزت سكان المنطقة”.

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79

أعلن مدير مركز عمليات الطوارئ في جمهورية الدومينيكان خوان مانويل مينديز، اليوم الأربعاء، “ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف ملهى ليلي في العاصمة سانتو دومينغو، إلى 79 قتيلا”.

زلزال قوي يضرب ضواحي العاصمة التايوانية تايبيه

قالت هيئة الأرصاد الجوية في تايوان، إن “زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب مقاطعة ييلان شمال شرقي الجزيرة، مسببا اهتزازات قوية في أنحاء تايبيه، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار”.

وذكرت الهيئة أن “الزلزال الذي هز المباني في العاصمة تايبه كان على عمق 72.4 كيلومتر”.

ووفقا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، “وقع الزلزال في الساعة 9:53 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد حوالي 15.5 كيلومترا جنوب شرقي بلدة سواو في مقاطعة ييلان، وسجل الزلزال على عمق 72.4 كيلومترا”، وأفاد سكان في تايبيه “بأنهم شعروا باهتزازات قوية نتيجة الزلزال”.

واستجابة للنشاط الزلزالي، أصدرت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية “تنبيها للوقاية من الكوارث في مقاطعة ييلان، ونصحت السكان بتوخي الحذر في أعقاب الزلزال”.

مصر.. التفاصيل الكاملة لجريمة “فيلا التجمع“

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، “من حل لغز العثور على جثة رجل أعمال مصري، مقطعة ومحفوظة داخل “فريزر” في فيلا يملكها في حي راقي بمنطقة التجمع الأول”.

وبحسب “سكاي نيوز”، “توصلت التحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية إلى أن رجل الأعمال، البالغ من العمر 55 عامًا، كان يقيم بمفرده داخل الفيلا، إلا من زيارات تقوم بها فتاة عمرها 28 عامًا، يقيم معها علاقة غير شرعية، وهي السبب الرئيس في الجريمة التي وقعت”.

ولفت إلى أن “العلاقة بين رجل الأعمال والفتاة كانت دون علم أهلها، وكانت تتغيب عن المنزل لفترات طويلة، لذلك راقبها شقيقها الذي توصل إلى أنها تزور رجل الأعمال في الفيلا التي يملكها في الحي الراقي، فذهب إلى هناك للاعتداء عليه”.

وكشف المصدر الأمني أن “شقيق الفتاة استعان بأحد أصدقائه لارتكاب الجريمة، إذ دبرا للجريمة من خلال التوجه إلى الفيلا ومعهما “ساطور” يستخدمه الجزارون في تقطيع اللحم، وبالفعل قتلا رجل الأعمال وقطعا جثته وقاما بحفظها في المبرد الموجود في المطبخ”.

وأكد أن “الأجهزة الأمنية استطاعت تحديد المتهمين اللذان ارتكبا جريمة القتل، إذ ألقت القبض عليهما، وأحالتهما إلى النيابة العامة التي وجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة إخفاء الجريمة، والتمثيل بجثة، وأمرت بحبسهما على ذمة القضية”.

ضبط تشكيل عصابي مصري لسرقة المركبات في الكويت

أعلنت السلطات الكويتية عن “ضبطها تشكيلا عصابيا من 6 أشخاص من الجنسية المصرية امتهنوا سرقة المركبات من الساحات في عدد من المناطق في البلاد”.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، “إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ضبط التشكيل العصابي الذي تخصص في سرقة المركبات من الساحات وقطرها إلى موقف في منطقة سكراب السالمي، حيث يتم تفكيكها وبيعها كقطع غيار ومن ثم كبس هياكلها لإخفاء معالم الجريمة”.

وأوضحت الداخلية الكويتية أن “الضبطية جاءت إثر ورود معلومات دقيقة عن نشاط مشبوه لعصابة متخصصة في سرقة المركبات، حيث باشرت المباحث إجراء التحريات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين ورصد موقع نشاطهم”.

وعثرت الأجهزة الأمنية “بحوزة التشكل العصابي على عدد من المركبات المسروقة وقطع غيار مختلفة، تم تفكيكها من مركبات مبلغ عن سرقتها في مناطق مختلفة بالبلاد”.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن “المتهمين كانوا يعتمدون على قطر المركبات من الساحات الترابية خلال أوقات متأخرة من الليل، ونقلها إلى “السكراب” في منطقة السالمي لتفكيكها”.

ووفق صحيفة “الرأي”، “أحالت الجهات الأمنية في الكويت المتهمين أفراد التشكيل العصابي والمضبوطات التي عثر عليها بحوزتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق سعودي ارتكب جرائم إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، “تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن ارتكب جرائم إرهابية متعددة، حيث ثبتت إدانته بانضمامه إلى تنظيم إرهابي خارج المملكة، ومبايعته لزعيم التنظيم”.

وقالت الوزارة في بيان، “إن المتهم انخرط في القتال ضمن صفوف التنظيم الإرهابي، وتولى مهام عملياتية لتحقيق أهدافه الإجرامية، كما قام بتدريب عناصر إرهابية على القتال واستخدام الأسلحة”.

وأضافت “أنه بعد عودته إلى المملكة، وجهت إلى المتهم تهمة تمويل الإرهاب لدعم الأنشطة الإرهابية داخلها. وبعد اكتمال الإجراءات القضائية وثبوت الجرم بحقه، صدر الحكم النهائي بتنفيذ عقوبة القتل تعزيرا، تماشيا مع أنظمة المملكة وتشريعاتها الرادعة للجرائم الإرهابية”.

وأكدت وزارة الداخلية أن “المملكة تواصل جهودها الحثيثة في مكافحة الإرهاب بكل حزم، وسيطبق العدل على كل من يهدد أمنها واستقرارها”.