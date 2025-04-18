عشرات القتلى بحوادث مختلفة في أمريكا وألمانيا وإيطاليا وكولومبيا وإيران وتونس

انقلبت حافلة مدرسية بالقرب من مدينة ريتشبورغ في مقاطعة تشيستر في ولاية كارولينا الشمالية، ما أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة عدد من الطلاب في الحافلة.

وقالت قناة “فوكس نيوز”، “إن الحادث وقع أثناء عودة مجموعة من طلاب مدرسة “باين ريدج” الثانوية من رحلة مدرسية، حيث تنقل الطلاب عبر ثلاث حافلات مدرسية حين انفجر إطار إحداها ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وانقلابها”.

وأشار مسؤولو مقاطعة تشيستر إلى أن “الحافلات الثلاث كانت متجهة جنوبا على الطريق السريع 77 في رحلة مدرسية عندما وقع الحادث، وكان على متن الحافلة المنكوبة 35 طالبا وثلاثة بالغين”.

وأوضحت القناة “أنه نقل ما لا يقل عن 11 شخصا إلى المشافي لتلقي العلاج بينهم 5 في حالة حرجة، كما أكدت السلطات وفاة شخص واحد نتيجة الحادث، دون الكشف عن هويته حتى الآن”.

وبحسب المعلومات المتوفرة، لم تتعرض الحافلتان الأخريان لأي حوادث، حيث واصلتا طريقهما بسلام.

ومن جانبها، باشرت السلطات المحلية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، بما في ذلك فحص حالة الإطارات والتحقق من ظروف الطريق أثناء وقوع الحادث.

حريق ضخم يلتهم ثاني أكبر محطة كهرباء في إسرائيل

اندلع حريق، اليوم الجمعة، في محطة “روتنبرغ” للطاقة جنوب عسقلان، والتي تعد ثاني أكبر مزود للكهرباء في إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو “ألسنة اللهب وسحب الدخان تتصاعد من المحطة، فيما لم تعلن السلطات الإسرائيلية حتى الآن عن سبب الحريق، أو حجم الأضرار الناجمة عنه”.

وتعد محطة “روتنبرغ” للطاقة “من أبرز محطات توليد الكهرباء بالوقود، ما يجعل أي خلل فيها يشكل تهديدا محتملا لمنظومة الطاقة في تل أبيب والمناطق المحيطة”.

مقتل شخصين وإصابة 5 في حادث إطلاق النار بجامعة فلوريدا

قالت الشرطة الأمريكية إن “مسلحا فتح النار، في جامعة ولاية فلوريدا، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين”.

وووفق الشرطة، “منفذ الهجوم نجل نائب قائد شرطة (20 عاما) استخدم سلاح الخدمة السابق الخاص بوالدته في إطلاق النار”، وأفادت السطات “بأنه تم العثور على السلاح في مسرح الحادث”.

وذكر موقع “the daily beast” أن “المسلح الوحيد يدعى فينيكس آيكنر، وكان طالبا في جامعة ولاية فلوريدا وابن نائب في مكتب عمدة مقاطعة ليون (Leon County Sheriff’s Office)”.

وقال جيسون ترامباور قائد شرطة جامعة ولاية فلوريدا إن “شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون على الأقل في حادث إطلاق النار بالجامعة”.

مقتل أمريكي بعد محاولته “اختطاف طائرة”



تعرض مواطن أمريكي للقتل من قبل راكب طائرة، بعد أن حاول اختطاف طائرة صغيرة فوق البحر الكاريبي.

وذكرت إيه.بي.سي نيوز، أن “مواطنا أميركيا حاول اختطاف طائرة صغيرة تابعة لشركة الطيران تروبيك إير في بيليز، من خلال التهديد بسكين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة ركاب آخرين قبل أن يقتل بالرصاص”.

ونقلت إيه.بي.سي نيوز، عن الشرطة القول إن “المهاجم أراد مغادرة البلاد وطلب المزيد من الوقود للطائرة”.

وأضافت الشرطة أن “أحد الركاب على الطائرة أطلق عليه النار”.

A small passenger plane was reportedly hijacked by a knife-wielding man in Belize on Thursday. A source at the airport in Belize told Newsweek that "all flights are grounded" and that staff are "freaking out." pic.twitter.com/u7diuQYXfa — Newsweek (@Newsweek) April 17, 2025

قتلى في حادث تحطم تلفريك جنوبي إيطاليا

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وتعرض شخص لإصابة خطيرة، في حادث تحطم عربة تلفريك تقل سائحين في نابولي جنوبي إيطاليا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “أدى انقطاع الكابل الذي يدعم العربة إلى توقف كل من التلفريك الصاعد والهابط، أثناء عبورهما في مونتي فايتو ببلدة كاستيلاماري دي ستابيا بمدينة نابولي”.

وقال محافظ نابولي ميشيل دي باري، إن “التلفريك الصاعد إلى الأعلى تحطم في نهاية المطاف، مما تسبب في وقوع الضحايا، بينما تم إجلاء 8 سياح وعامل التلفريك”.

ووقع الحادث “بعد أسبوع واحد فقط من إعادة افتتاح التلفريك، الذي يشتهر بإطلالاته على جبل فيزوف وخليج نابولي، للموسم الحالي”.

🚨 cae teleférico en Monte Faito 🇮🇹



Un accidente este jueves dejó al menos 3 muertos, 2 heridos graves y una persona desaparecida. Las autoridades cancelaron todos los eventos de Semana Santa en la zona tras el impacto del suceso.#NewsOnDemand pic.twitter.com/0zZIRoiSnG — News On Demand (@OnDemand_News) April 17, 2025

🇮🇹

Un teleférico 🚠 que conecta Castellammare di Stabia con el monte Faito se desplomó al romperse un cable en Nápoles📍

Hubo 4 decesos y 1 herido🕊️

El cable ahora se encuentra peligrosamente colgando desde una torre de transmisión eléctrica 🗼

©OAgretti#funivia pic.twitter.com/9Cg68AxkwA — Eco News | Oficial (@EcoNews2025) April 17, 2025

كولومبيا.. 3 قتلى و26 مصابا بتفجيرات استهدفت قوات الأمن

قتل 3 أشخاص وأصيب 26 آخرون على الأقل، في تفجيرات نفذها مسلحون من القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة (Farc)، في مقاطعتي هويلا وكاوكا جنوب غربي كولومبيا.

وقال مدير الشرطة الكولومبية كارلوس فرناندو تريانا بلتران في منشور عبر صفحته على “أكس”، إن “مسلحين من القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة نفذوا تفجيرات في مقاطعتي هويلا وكاوكا أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 26 آخرين”.

وأضاف “ندين الهجمات في هويلا وكاوكا، حيث أغرق جبن المجرمين، المتجسد بالإرهاب، الكولومبيين في حالة من الحزن خلال أسبوع الراحة والتأمل هذا، هذه الأعمال الجنونية هي رد فعل يائس على العمليات واسعة النطاق ضد الرجل الملقب بـ “إيفان مورديسكو”، والتي ستستمر حتى يتم تحديد مكانه”، وفق ما كتب الجنرال تريانا.

وشهدت محافظتا هويلا وكاوكا في جنوب غربي كولومبيا في عام 2025، “تصاعدا ملحوظا في أعمال العنف المسلح والنزاعات بين الجماعات المسلحة غير الحكومية، مما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني في المنطقة”.

شاب يهاجم امرأة بسكين أمام متجر في ألمانيا

“هاجم رجل يبلغ من العمر 23 عاما امرأة كانت تهم بمغادرة متجر في مدينة روخليتس بولاية ساكسونيا الألمانية، ما أسفر عن إصابتها بجروح”، وفقا لما أفادت به الشرطة.

وأوضحت السلطات أن “موظفا يبلغ من العمر 18 عاما من متجر مجاور حاول التدخل لمساعدة الضحية، إلا أن المهاجم اعتدى عليه أيضا بسكين، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة”.

وتمكنت الشرطة من “اعتقال الشاب، وهو مواطن ألماني، حيث تبين أنه كان قد دخل المتجر في وقت سابق من اليوم نفسه، رغم صدور قرار يمنعه من التواجد فيه، وقد طلبت منه إحدى الموظفات المغادرة، ففعل، إلا أنه عاد لاحقا وارتكب الهجوم”.

العثور على طبيب تونسي شهير ميتا داخل منزله

أذنت النيابة العمومية في تونس، “بمباشرة الإجراءات اللازمة للكشف عن ملابسات وفاة الطبيب زكريا بوقرة داخل منزله”.

وفي التفاصيل، “تلقت الوحدات الأمنية لمنطقة الأمن الوطني بالمرسى صباح الخميس إشعارا يفيد بالعثور على الطبيب زكريا بوقرة متوفيا داخل منزله بأحد أحياء المرسى”.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن “أحد افراد عائلة الطبيب تفطن إلى جثته داخل غرفة الاستحمام بالمنزل ليتم إعلام الأمن الذين تولوا إشعار النيابة العمومية بالواقعة”.

وأكد الدكتور هاشمي بوقرة والد زكريا أن “وفاة نجله طبيعية وأنه لا يحمل أي آثار عنف”.

طهران: مقتل قائد خلية في “جيش العدل” ضمن عملية أمنية

أعلنت قوات الأمن الإيرانية، “مقتل قائد خلية تابعة لتنظيم “جيش العدل” والقبض على عدد من المسلحين في عملية أمنية جنوب شرقي البلاد”.

وبحسب وكالة “تسنيم”: “تم القبض على عدد من مسلحين المنطقة فيما قتل قائد خلية تابعة لزمرة “جيش العدل الإرهابية” ولي محمد شه الذي اضطلع بدورا محوريا في الأحداث الإرهابية خلال الشهور الماضية، (وتعرف في إيران باسم جيش الظلم)”.

وأفادت الوكالة بأنه “استمرارا لمناورة شهداء الأمن العملياتية في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، وتنفيذا لسلسلة الإجراءات الاستخباراتية العملاتية، تمكن مقاتلو “مقر القدس” (تابع للقوات البرية للحرس الثوري) وبمشاركة وتعاون الدائرة العامة للأمن وقوات الشرطة والشعب والمعتمدين في المنطقة، فجر اليوم الجمعة في ناحية كورين بمدينة زاهدان (جنوب شرق) من القبض على عدد من مسلحي المنطقة، وتصفية ولي محمد شه قائد الفريق العملياتي لزمرة جيش العدل الإرهابية والذي كان له دور رئيسي في أحداث إرهابية العام الماضي”.

وأشارت الوكالة إلى أنه “تم ضبط كمية من السلاح والعتاد خلال هذه العملية، والجدير بالذكر أنه خلال هذه العملية قتل أحد مقاتلي “الباسيج” (قوات التعبئة الإيرانية) ويدعى إسحاق مختاري”.

وكان تنظيم “جيش العدل” الذي ينشط على الحدود بين إيران وباكستان، أعلن “مسؤوليته عن هجمات وقعت في فترة سابقة واستهدفت قوات الشرطة وحرس الحدود الإيراني، وتقول جماعة “جيش العدل” إنها تقاتل إيران من أجل استقلال محافظة سيستان وبلوشستان، والمزيد من الحقوق للشعب البلوشي الذي يمثل المجموعة العرقية الرئيسية في المحافظة، وشنت الجماعة عدة هجمات ضد قوات أمن إيرانية منذ تأسيسها”.

العراق.. إحباط إدخال أكثر من 7 آلاف حبة مخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن “ضبط 7 آلاف حبة مخدرة بحوزة مسافر أجنبي بمنفذ الشلامجة”.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان إن “جهود هيئة المنافذ مستمرة في افشال كافة عمليات تهريب المخدرات استنادا للتوجيهات الحكومية، حيث تمكنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، من إلقاء القبض على مسافر أجنبي بحوزته (7850) حبة مخدره مع مادة الكرستال المخدرة بوزن ( 960 غ)، الذي اتبع أسلوبا احترافيا لإخفاء المواد المخدرة داخل معجنات، محاولا ادخالها للبلاد”.

ووفق وكالة الأنباء العراقية، أضاف أن “العملية تمت بالاشتراك مع الشعبة الفنية وشعبة المخدرات وشرطة الجمارك”، مشيرا إلى أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمضبوطات إلى مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه”.