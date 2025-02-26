من العالم.. مئات الضحايا في تايلاند وأمريكا وأفغانستان وفرنسا

سجل العالم خلال الساعات الماضية عشرات الوفيات بحوادث مختلفة، فما أبرز الحوادث التي رصدتها شبكة “عين ليبيا” لهذا اليوم 26 فبراير 2025؟

مصرع 18 سائحا وإصابة 20 آخرين في حادث اصطدام حافلة في تايلاند

أفادت صحيفة “تاي راث” التايلاندية، “بأن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب نحو 20 آخرين في حادث اصطدام حافلة سياحية كانت تقلهم شرق البلاد”.

وذكرت الصحيفة أن “الحادث وقع في إقليم براشينبوري في الجزء الشرقي من المملكة، على بعد 120 كيلومترا من بانكوك.

وبحسب الصحيفة، “وقعت الحادثة أثناء نقل مجموعة سياحية مكونة من 200 شخص في ثلاث حافلات، وقد فقدت الأخيرة السيطرة واصطدمت بحاجز خرساني ثم انقلبت. وكان في الحافلة 47 راكبا وسائقان. ومن المعروف أن الحافلة كانت متجهة من مقاطعة بيونغكان في شمال شرق البلاد إلى مقاطعة رايونغ السياحية”.

وذكرت السلطات المحلية أن “نحو 20 مصابا تم نقلهم إلى المستشفى، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن بقية المفقودين، وبدأت الشرطة التحقيق في هذا الحادث، من دون تأكيد جنسيات الضحايا”.

مصرع 21 شخصا جراء سيول جارفة غرب أفغانستان

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان أن “الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت البلاد في اليومين الماضيين أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 36 شخصا بينهم أطفال، وإصابة 40 آخرين”، ووفقا للمتحدث باسم الهيئة، جانان سايق، فإن “الفيضانات دمرت أكثر من 300 منزل بشكل كامل، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بالأراضي الزراعية، كما أدت هذه الكارثة الطبيعية إلى إغلاق العديد من الطرق الرئيسية بسبب تساقط الثلوج الكثيفة والسيول الجارفة، فيما تعمل السلطات المحلية على إعادة فتحها”.

وكان قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن “ما لا يقل عن 21 شخصا من عائلتين لقوا حتفهم جراء سيول الثلاثاء في إقليم فرح بغرب البلاد”.

وأوضح المتحدث عبد المتين قانع: “من بين الضحايا نساء وأطفال، وهناك خمسة آخرون أصيبوا بجروح”.

وأضاف قانع أن “أفراد العائلتين كانوا في نزهة بقرية كوجار في منطقة بوشثكوه، يتسلقون جبلا عندما هطلت الأمطار الغزيرة وضربت عاصفة برد شديدة”.

هذا “وتشهد أغلب مناطق أفغانستان هطول أمطار غزيرة منذ يوم الاثنين، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأفغانية تساقط أمطار متفرقة في 32 مقاطعة في البلاد، محذرة من سوء الأحوال الجوية”.

يذكر أن “الفيضانات المفاجئة في شمال أفغانستان العام الماضي أسفرت عن مقتل 315 شخصا وإصابة أكثر من 1600 شخص”، بحسب وكالة رويترز.

الشرطة الفرنسية تقتل رجلا هاجم عناصرها بسكين قرب باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن “عناصرها قتلوا رجلا كان يحمل سكينين بعد أن “انقض عليهم” في إحدى ضواحي باريس”.

وقالت الشرطة الفرنسية، “إن الحادث وقع عندما اقتربت دورية من رجل يجلس في موقف للحافلات وهو يحمل سكينا في كل يد”.

أوضحت الشرطة أن الرجل “ألقى بنفسه على العناصر دون أن ينطق بكلمة”، مما دفع أحد الضباط إلى استخدام مسدس كهربائي لمحاولة السيطرة عليه، لكن دون جدوى، وفي تلك اللحظة، أطلق ضابط آخر النار عليه، مصيبا إياه في الصدر”.

الشرطة الفرنسية تعمل على تفريق متظاهري السترات الصفراء بالقرب من قوس

وأكدت الشرطة أن “فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية، حيث تم إجراء إنعاش قلبي، إلا أن الرجل فارق الحياة متأثرا بجراحه”.

من جانبها، قالت المفتشية العامة للشرطة الوطنية، إن “تحقيقا يجري في الحادث، وهو إجراء معتاد في الحالات التي تؤدي فيها تدخل الشرطة إلى وفاة شخص”.

وبحسب المفتشية العامة للشرطة الوطنية، “فقد لقي 36 شخصا مصرعهم نتيجة تدخلات الشرطة خلال عام 2023، مما يثير نقاشا متجددا حول استخدام القوة من قبل قوات الأمن في فرنسا”.

مقتل شخصين في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

قتل شخصان وأدخل آخر إلى المستشفى بعد أن أطلق رجل النار في مدينة لانكستر بولاية أوهايو الأمريكية.

وحسب ما ذكرته شبكة “إن بي سي”، قال قسم شرطة لانكستر: “وقع إطلاق النار في شارع نورث برود، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثالث نقل إلى المستشفى، فيما ألقي القبض على مطلق النار الذي أصيب أيضا”.

وقال رئيس شرطة لانكستر نيكولاس سنايدر: “إنه تم العثور على امرأة خارج المنزل تعاني من جرح طلق ناري في الرأس وهي تتلقى العلاج، ثم تم العثور على رجلين ميتين في المنزل بطلقات نارية واضحة”.

مقتل 9 أشخاص وحرق مئات المنازل في هجوم بجمهورية إفريقيا الوسطى

قتل تسعة أشخاص ودمر أكثر من 700 منزل في هجوم في شمال إفريقيا الوسطى.

ووفقا لما ذكره المسؤولون المحليون، “قال متمردون من جماعة “3 أر / ثري آر” وهي ميليشيا للدفاع الذاتي تم تشكيلها أثناء الحرب الأهلية، إنهم هاجموا قرية نزوره بسبب نزاع حول سرقة ثيران”.

وصرح حبيب يعقوب أحد مقاتلي جماعة “ثري آر” بأن رجال الجماعة لديهم طموح بالدفاع عن الرعاة المهمشين، وأضاف أن متمردي “ثري آ ر” لايحترمون حياة الإنسان ويقتلون لأسباب سياسية، والحكومة غير نشطة ولا تحميهم”.

يشار إلى أن جمهورية إفريقيا الوسطى تظل واحدة من أفقر دول العالم على الرغم من ثرواتها المعدنية الهائلة، بما في ذلك الذهب والألماس.

رجل يهرب المخدرات داخل رأسه

نشر جهاز الشرطة في كولومبيا، مقطع فيديو، “لرجل خبأ تحت الشعر المستعار كمية من الكوكايين يزيد ثمنها عن عشرة آلاف دولار”.

وأظهرت لقطات الفيديو لحظة “قيام رجال الأمن في أحد مطارات كولومبيا بقص شعر مستعار لرجل قام بإخفاء 19 عبوة من المخدرات في رأسه، كانت معدة للتهريب عبر المطار في الرحلة المتجهة إلى العاصمة الهولندية أمستردام”.

وبحسب الشرطة، “تمكن ماسح الأشعة السينية من التقاط شيء غريب أثناء مرور الرجل بالأمن في مطار قرطاجنة، على ساحل الكاريبي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وبمجرد سحبه جانباً، أدرك أمن الحدود أن الشعر على رأسه لم يكن حقيقياً على الإطلاق، حيث قاموا بنزعه واكتشفوا كمية المخدرات المخبأة”.