عشرات القتلى بغارات أمريكية على اليمن.. ترامب: سنواصل الضرب فترةً طويلة

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، “مقتل 16 من عناصرها، بينهم 15 ضابطاً، جرّاء الغارات الأمريكية، في أعلى حصيلة تُسجل منذ بداية مارس الجاري”.

وقالت وسائل إعلام يمنية، اليوم الخميس، “إن مقاتلات أميركية شنت،مساء الأربعاء، أكثر من 17 غارة جديدة على مناطق مختلفة من اليمن، وتحديدا في صعدة وصنعاء وضواحيها”، فيما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة ضرب الحوثيين لوقت طويل.

وأوضحت قناة المسيرة التايعة لجماعة “أنصار الله- الحوثيين”، “أن أحدث غارة أميركية استهدفت منطقة السهلين بمديرية آل سالم بمحافظة صعدة، كما شنت مقاتلات أمريكية شنت 8 غارات على معسكر جَّربْان في مديرية سَّنحان جنوب صنعاء”.

وذكرت “أن المقاتلات الأمريكية قصفت بغارتين قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة صنعاء، وأشارت إلى “مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر 4 غارات أميركية استهدفت مقطعا للأحجار في مديرية خولان في محافظة صنعاء”.

بدورها، قالت مصادر محلية يمنية “إن 15 غارة استهدفت مواقع ومخازن أسلحة وقواعد عسكرية للحوثيين في صنعاء وضواحيها”، مشيرة إلى “وقوع 5 غارات على مواقع في مديرية بني حُشَيش و8 غارات على مواقع منطقة جربان بمديرية سنحان وغارتين على قاعدة الديلمي الجوية”.

من ناحية ثانية، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في كلمة نقلتها وسائل الإعلام الأميركية “سنواصل ضرب الحوثيين لفترة طويلة”، مضيفا أن “الحوثيين أشخاص سيئون وقتلوا كثيرا من الناس وتم ضربهم بقوة ويريدون منا أن نتوقف عن ذلك”.

وأكد ترامب “نجاح الضربات الأميركية، التي استهدفت مواقع الجماعة في اليمن”.

ومنذ أيام تقود الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد جماعة “أنصار الله- الحوثيين”، عقب إعلان الأخيرة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية من البحرين الأحمر والعربي وباب المندب، رداً على “عودة العدوان الإسرائيلي على غزة”.

وكان زعيم “أنصار الله” عبد الملك الحوثي أعلن يوم الأحد الماضي، “توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردا على قصف جوي مكثف شنته الولايات المتحدة على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلا وامرأة”، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة، وبحسب منصة “يمن فيوتشر” الإعلامية، “ارتفع إجمالي قتلى “أنصار الله” في المواجهات منذ مطلع مارس الجاري إلى 76 عنصراً”.