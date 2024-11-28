عشرات القتلى بقصف مكثف على غزة ووفد مصري إلى «تل أبيب» لبحث وقف الحرب

كثفت القوات الإسرائيلية القصف على كافة مناطق قطاع غزة، الخميس، ما أدى لقتل 24 فلسطينيا على الأقل حسبما قال مسعفون، في حين أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نداء جديدا لإغاثة المحاصرين في شمال القطاع مع استمرار الحصار الإسرائيلي لليوم الـ56.

وقالت مصادر طبية “إن 11 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة وجنوبه منذ فجر اليوم الخميس”.

كما قتل 7 فلسطينيين وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منازل شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أصيب فلسطينيون في قصف إسرائيلي استهدف مركزا لتوزيع الطعام على النازحين في مخيم النصيرات، وفي جنوب القطاع، قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس.

في غضون ذلك، شدد الجيش الإسرائيلي حصاره واستهدافه لشمال القطاع، في حين تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقواته في محاور التوغل.

وسقط جرحى في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في جباليا البلد شمالي القطاع. كما نسفت القوات الاسرائيلية مباني سكنية في جباليا.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن ظروف البقاء على قيد الحياة تتضاءل لنحو 65 إلى 75 ألف شخص يقدر أنهم ما زالوا في شمال غزة.

وقالت الأونروا في تغريدة على موقع إكس “من بين 91 محاولة قامت بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى شمال غزة المحاصر في الفترة من 6 أكتوبر/تشرين الأول إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت إسرائيل الموافقة على 82 محاولة وعرقلت 9 محاولات أخرى”.

بدوره، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل “إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات الإنسانية ومعدات الإسعاف والدفاع المدني إلى شمال غزة”.

وفد مصري إلى إسرائيل لبحث وقف حرب غزة

في غضون ذلك، يتوجه وفد أمني مصري إلى إسرائيل، الخميس، في محاولة لإحياء مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد أن بلاده ستعمل مع مصر وقطر وتركيا خلال الأيام المقبلة، لإنهاء الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من 13 شهرا.

وتتمسك حركة حماس بوقف تام للحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، بينما تصر إسرائيل على هدنة مؤقتة لتحرير الرهائن والعودة بعدها إلى العمل العسكري.

وعاد الحديث عن الجهود المتعثرة لإبرام صفقة في غزة، بعد أن دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ، صباح الأربعاء.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مكالمة هاتفية، الثلاثاء، أنه “بات بالإمكان التقدم بملف الرهائن في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان”.

ونقل موقع “والا” عن مصدرين أميركيين أن المكالمة جرت عقب انعقاد جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) التي أقرت الاتفاق مع لبنان.

و”خلالها أكد بايدن أن الفرصة أصبحت قائمة لوقف حرب غزة، بينما رد نتنياهو بأنه سيحاول المضي قدما في هذا الصدد”.

وتابع الموقع نقلا عن مصادر إسرائيلية وأميركية، أنه “يمكن تنفيذ مرحلة واحدة حاليا من صفقة تبادل يتحرر بموجبها عدد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة”.

وأضاف مصدر في الكابينيت أن نتنياهو “مستعد لهذه المرحلة، وما يهمه عدم الخضوع لمطالب وقف الحرب والانسحاب الكامل من غزة”.

هذا وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من اكتوبر 2023 إلى 44282 قتيلا و104880 جريحاً.