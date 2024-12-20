عشرات القتلى في غزة والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد في طولكرم

أعلن الجيش الإسرائيلي، “مقتل أحد أبرز قادة المقاومة في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه: “في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك تم في وقت سابق اليوم القضاء في غارة جوية على المدعو طارق الدوش من أبرز القادة في طولكرم”.

وأضاف: “كان المدعو “الدوش” يجند مجموعة من العناصر والذين تم تسليحهم عبر عناصر قيادية في لبنان مرتبطة بعائلة “مقدح” بهدف تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية”.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل “دوسم عوفي” وهو ناشط عسكري بارز في شبكة “حماس” في طولكرم، في نفس الغارة، بالإضافة إلى أخرين”.

وفي غزة، نفذت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة والليلة الماضية، قصفا متفرقا على عدة مناطق في قطاع غزة، ونسفت مباني سكنية في جباليا، وذلك بعد يوم شهد مجازر أسفرت عن مقتل أكثر من 50 فلسطينيا، لترتفع حصيلة القتلى إلى 45129 فلسطيني و107338 إصابة من السابع من أكتوبر 2023.