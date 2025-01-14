عشرات القتلى في يوم دامٍ بـ«غزة».. والجيش الإسرائيلي يقر بمقتل 5 من جنوده

واجهت مدينة غزة واجهت يوما صعبا جدا بسبب عمليات القصف والقتل التي لم تتوقف منذ فجر يوم الاثنين، وأشارت مصادر طبية إلى سقوط أكثر من 40 قتيلا وعشرات الجرحى في مدينة غزة لوحدها.

في غضون ذلك، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أنها قدمت أكثر من 7 ملايين استشارة طبية في غزة منذ أكتوبر 2023، وتم رفض 70% من مهام توصيل المساعدات في ديسمبر 2024 وهي أعلى نسبة رفض خلال الأشهر الستة الماضية.

ولقي ثمانية رضع حديثي الولادة مصرعهم بسبب انخفاض حرارة الجسم في الأسابيع الثلاثة الماضية، وقُتل ما لا يقل عن 74 طفلا في يناير 2025.

وقالت وزارة الصحة في غزة الإثنين إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في القطاع، وصل منهما للمستشفيات 19 شهيدا و71 مصابا، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 46584 شهيدا و109731 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023”.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، كما طال القصف مخيمي النصيرات والبريج وسط إطلاق نيران كثيفة في محيط الكلية الجامعية في تل الهوى.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 جنود وإصابة 10 آخرين في شمال قطاع غزة صباح أمس، حسبما أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وبحسب الصحيفة، خدم جميع هؤلاء الجنود في وحدة الاستطلاع التابعة للواء ناحال، وأصيب في «الحادث» 10 جنود آخرون، 8 منهم في حالة خطيرة.