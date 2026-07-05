عشرات القتلى.. مواجهات دامية بـ«الحديدة» في اليمن

أعلن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء اليمني وليد القديمي مقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية خلال مواجهات مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) في منطقة جبل دباس بمحافظة الحديدة غربي اليمن، مؤكدا في الوقت ذاته إحباط هجوم شنته الجماعة على مواقع عسكرية في منطقة تهامة.

وأوضح القديمي في تغريدة على منصة “إكس” أن الاشتباكات التي دارت في جبل دباس أسفرت عن مقتل 15 من أفراد القوات الحكومية، إلى جانب سقوط أكثر من 50 قتيلا في صفوف الحوثيين، إضافة إلى عشرات الجرحى، وفقا لتقديراته.

وأشار المسؤول اليمني إلى أن جبهة الساحل الغربي تشهد تصعيدا عسكريا متواصلا، مع استمرار الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على مواقع الزرانيق في منطقة تهامة، في محاولة لاختراق خطوط الدفاع الحكومية.

وأضاف أن القوات الحكومية المتمركزة في المنطقة تمكنت من التصدي للهجوم الأخير وإفشال أهدافه، مؤكدا أن المواقع الدفاعية في جبل دباس تمثل خطا مهما في مواجهة أي تقدم محتمل للجماعة باتجاه جنوب محافظة الحديدة.

وتأتي هذه التطورات بعد فترة من الهدوء النسبي الذي شهدته الجبهات خلال السنوات الماضية، رغم استمرار حوادث اشتباك متقطعة، في ظل تحشيدات عسكرية متزايدة تشير إليها مصادر محلية في المنطقة.

ويشهد اليمن منذ أبريل 2022 حالة تهدئة عامة مقارنة بسنوات الحرب التي بدأت قبل أكثر من 11 عاما، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر 2014، ما أدى إلى صراع واسع مع القوات الحكومية.

وقد خلفت الحرب واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط جهود أممية متواصلة لإحياء مسار السلام بين الأطراف اليمنية.

تأتي هذه المواجهات في إطار تصعيد متقطع في جبهات غرب اليمن، حيث تشكل محافظة الحديدة نقطة تماس استراتيجية بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط مخاوف من انهيار الهدنة الهشة وعودة القتال الواسع.

خمسة عشر شهيدًا من أبطال تهامة ارتقوا اليوم دفاعًا عن الأرض والكرامة في معركة جبل دباس، بعد مواجهة بطولية كبدت مليشيا الإرهاب الحوثي أكثر من 50 قتيلًا وعشرات الجرحى .



جبهة الساحل لا تهدأ، والهجمات الحوثية المتكررة والانتحارية على مواقع زرانيق تهامة ليست عبثًا، بل لأنها تدرك أن… pic.twitter.com/nSc6sq185s — وليد القديمي (@waleedALQudaimi) July 4, 2026



