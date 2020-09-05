عشرات القتلى وآلاف المشردين.. إعلان الطوارئ لمدة 3 شهور «السودان»

أعلن والي الخرطوم، أيمن خالد نمر، الأحد الماضي، حالة الاستنفار القصوى بالولاية لمواجهة آثار الفيضانات والسيول التي اجتاحت العديد من مناطق السودان إثر ارتفاع منسوب نهر النيل في العاصمة الخرطوم.

وقال نمر، إن “حجم الكارثة التي أصابت الولاية أكبر بكثير من إمكانياتها ومقدراتها حيث بلغت جملة المنازل المنهارة كليا وجزئيا أكثر من 5 آلاف منزل بمحليات كرري، الخرطوم، جبل اولياء، بحري، شرق النيل، امدرمان، والتي تضم نحو 60 منطقة من مناطق الهشاشة تأثرت بالفيضانات والسيول”.

وفي سياق ذلك، أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس مساء أمس الجمعة بالقصر الجمهوري واستعراضه لتقارير الخريف والفيضانات لهذا العام، وفقا لما نقلت شبكة “سكاي نيوز” عن وكالة الأنباء السودانية.

وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن المجلس أعلن حالة الطوارئ لثلاثة أشهر واعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية وذلك بعد استماعه للتقارير المتعلقة بفيضانات هذا العام ووقوفه على حجم الخسائر البشرية والاضرار المادية.

وأسفرت الفيضانات عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطنا واصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

وتجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام الارقام القياسية التي رصدت خلال الفترة ما بين 1946 وحتى 1988 مع توقعات بإستمرار مؤشرات الارتفاع.

كما أشاد مجلس الأمن والدفاع بكل الجهود الرسمية والمجتمعية التي بذلت للتخفيف من آثار الخريف مع الدعوة للمزيد من التكاتف والتكافل والترابط بين مكونات الشعب السوداني.