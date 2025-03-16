عشرات القتلى والإصابات.. أعاصير مدمّرة وعواصف تجتاح عدّة ولايات أمريكية

‘قتل أكثر من 31 شخص، وأصيب عشرات آخرون، جراء أعاصير وعواصف اجتاحت وسط وجنوب الولايات المتحدة، حيث كانت ولاية “ميزوري” الأكثر تضررا وشهدت مصرع 12 شخصا على الأقل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “شهدت مناطق الغرب الأوسط والجنوب، “أعاصير طويلة الأمد مصحوبة برياح مدمرة تصل سرعتها إلى 130 كم في الساعة وبرد بحجم كبير، وفي وسط البلاد، أدت الرياح القوية إلى اندلاع حرائق غابات وعواصف ترابية، مما تسبب في وفاة العشرات في ولايات كانساس وتكساس وأوكلاهوما”.

ووفقا لقناة “سي إن إن”، “تم تسجيل ما لا يقل عن 31 حالة وفاة نتيجة العواصف، بما في ذلك 18 حالة مرتبطة بالأعاصير”.

وبحسب الأرصاد، “من المتوقع أن تصل رياح قوية من الحدود الكندية وحتى تكساس، مما قد يؤدي إلى عواصف ثلجية في المناطق الشمالية الأكثر برودة ويزيد من خطر حرائق الغابات في المناطق الأكثر دفئا وجفافا في الجنوب، كما ستؤثر الظروف الجوية القاسية على منطقة يقطنها أكثر من 100 مليون شخص”.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية “تحذيرات من عواصف ثلجية في أجزاء من غرب مينيسوتا وشرق داكوتا الجنوبية، ومن المتوقع أن يتراكم الثلج بارتفاع يتراوح بين 7.6 إلى 15.2 سم”.

وفي وقت سابق، “تسببت الحرائق الكبيرة والعواصف الترابية في ولايات كانساس وتكساس وأوكلاهوما، حيث قُتل 13 شخصا، من بين الضحايا الـ 28، كانت 15 منها ناجمة عن الأعاصير، أما الباقي فكان بسبب الرياح العاتية والحرائق”.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية، “من أن العاصفة قد تشتد، وحثوا السكان على توخي الحذر”، كما “يتوقع هبوب مزيد من العواصف السبت، وخصوصا في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وتينيسي”.