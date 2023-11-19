عشرات القتلى والجرحى جراء القصف المتواصل على غزة

قُتِل عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا، وبحرا، وجوا، فيما لا يزال الآلاف باتوا “في الشوارع بلا رعاية طبية” في العديد من المناطق.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 6 مواطنين قُتِلوا على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منازل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وتعرضت منازل المواطنين في حي الصفطاوي شمال قطاع غزة، ومنطقة قيزان رشوان جنوب غربي محافظة خان يونس، إلى قصف إسرائيلي متواصل، كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق خزاعة جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في غزة أنه تم إجلاء جميع الأطفال الخدج من مجمع الشفاء، وعددهم 31 من قبل منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، بعد اخلائه يوم أمس من كافة المتواجدين فيه، من مرضى، وجرحى، ونازحين، وطواقم طبية.

ونوهت المصادر إلى وفاة 4 من الأطفال الخدج في المجمع، بسبب نفاد الوقود، مؤكدة أن كافة مستشفيات مدينة غزة قد خرجت عن الخدمة، ولم يتبق إلا مستشفيان صغيران.

وشن طيران الاحتلال الحربي فجرا سلسلة من الغارات في منطقة تل الزعتر بشمال القطاع وبمحيط المستشفى الإندونيسي، بينما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف بمحيط منطقة الزرقا ومخيم جباليا شمال مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط مقبرة بيت لاهيا، ونفذت سلسلة غارات وحزاما ناريا في منطقة تل الزعتر، بالإضافة لغارات جديدة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

ولا تزال آلة التدمير الإسرائيلية تمارس عدوانها وحربها على القطاع لليوم الـ44 على التوالي، حيث وصل عدد القتلى في قطاع غزة منذ بداية العدوان وحتى مساء أمس الأول أكثر من 11800 قتيل، بينهم 4900 طفل، 3155 امرأة، و700 مسنا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29500 جريح.