عشرات القتلى والجرحى جراء القصف المتواصل على غزة

قُتِل أكثر من 81 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن مصادر طبية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منازل مأهولة وسط قطاع غزة، بعد منتصف الليلة الماضية، ما أدى إلى مقتل 41 شخصاً، وإصابة العشرات بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني أكثر من 30 قتيلا، وعددا من الجرحى، عقب قصف استهدف فجر اليوم 10 منازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما قُتِل 10 مواطنين على الأقل، وأصيب عدد من الجرحى، في استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأفاد نازحون من شمال غزة إلى الجنوب، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس عددا من الجرحى النازحين من مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة إلى مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس جنوب القطاع، بعد التنكيل بهم، وإجبارهم على الزحف لمسافة طويلة.

وفي إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة، إلى أكثر من 14,100 قتيل، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف جريح، وأكثر من 6800 مفقود، بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.