عشرات القتلى والجرحى جراء غارات على قطاع غزة

قُتِل وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء العداون الصهيوني المتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن أربعة فلسطينيين قتلوا في القصف الصهيوني على منزل وسط مدينة خان يونس، وأصيب عدد آخر في قصف منزل في بني سهيلا شرق المدينة، بينما قًتِل 18 فلسطينيا في غارة استهدفت منزلًا في مخيم النصيرات، بينهم أطفال ونساء.

وأضافت الوكالة أنه في منطقة جباليا البلد شمال القطاع، قُتِل وأصيب عشرات االفلسطينيين، جراء استهداف طيران الاحتلال مربعًا سكنيا بسلسلة من الغارات.

كما واصلت قوات الاحتلال استهداف محيط المستشفى الأندونيسي بسلسلة غارات مكثفة.