عشرات القتلى والجرحى جراء قصف صاروخي ومدفعي على غزة

قُتِل اليوم الخميس، عشرات المواطنين وأصيب آخرون في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بمقتل 4 مواطنين وأصيب آخرون من عائلة الغرة في قصف صاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي على منزلهم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، وما زال عدد من المفقودين تحت الركام.

كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة الشعراوي في الحي، ما أدى إلى مقتل 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية على الأقل 3 منازل في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، ما أدى إلى وقوع 6 قتلى وإصابة العشرات منهم اطفال ونساء.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية حي تل الهوى جنوب غرب المدينة، واستهدفت 5 بنايات سكنية ومنازل مأهولة، ما أوقع قتلى ومصابين لم تتمكن مركبات الإسعاف من الوصول إليه بسبب استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار.

كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية، منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأخرى في حي النصر والشيخ رضوان وحي التفاح ما أوقع شهداء ومصابين في صفوف المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ34 على التوالي، مخلفا 10812 قتيلا منهم 4412 طفلا، إضافة إلى إصابة 26905 مواطنين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.