السودان.. عشرات القتلى والجرحى باشتباكات «عنيفة» في هجليج

سقط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات اندلعت في منطقة هجليج السودانية الغنية بالنفط بين قوات دفاع دولة جنوب السودان وقوات “الدعم السريع”، وفق مصادر صحفية محلية.

وذكرت صحيفة “السوداني” أن الاشتباكات بدأت بعد محاولة “الدعم السريع” إعادة انتشارها في المنطقة وفرض نفوذها، والتحرش بقوات جنوب السودان المكلفة بحماية المنشآت النفطية، في إطار تنفيذ اتفاق سابق بين السودان وجنوب السودان والمليشيا بقيادة الرئيس الجنوبي سلفا كير.

وأكدت المصادر أن هدف “الدعم السريع” هو الضغط على جوبا للحصول على نسبة من عوائد تصدير نفط جنوب السودان، فضلاً عن السيطرة على منتجات النفط في مناطق شمال السودان، بما في ذلك هجليج.

في المقابل، نفى المتحدث باسم التحالف السوداني “تأسيس”، علاء نقد، وجود أي اتفاق ثلاثي حول نفط هجليج، مشيرًا إلى أن القوات السودانية تتحمل حالياً مسؤولية حماية المنطقة رغم وجود قوات جنوب السودان هناك.

وتعد منطقة هجليج إحدى المناطق الغنية بالنفط في السودان، وتشكل مصدر توتر متكرر بين القوات السودانية ومليشيات محلية وقوات جنوب السودان.

وتأتي الاشتباكات الأخيرة ضمن الصراعات على الموارد النفطية والحدود غير المستقرة بين الدولتين، ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني ويهدد الإنتاج النفطي، ويبرز التحديات أمام تنفيذ الاتفاقيات السابقة وضمان استقرار المنطقة واستغلال مواردها بشكل قانوني ومنظم.