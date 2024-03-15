عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين إثر إطلاق مروحيات “الجيش الإسرائيلي” النار نحو مجموعة من أهالي قطاع غزة كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية قرب دوار الكويت.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن ارتفاع حصيلة القتلى في دوار الكويت، إلى أكثر من 100 قتيل و200 جريح.

وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن “الجيش الإسرائيلي” استهدف المدنيين الفلسطينيين بالأسلحة الرشاشة من الطيران المروحي والدبابات والمسيرات من نوع “كواد كابتر”، وقتل بعضهم دهساً.

ولفت المرصد الحقوقي، إلى أن “الجيش الإسرائيلي” يصعد قتل المدنيين الفلسطينيين في أثناء بحثهم عن المساعدات والقوافل الإنسانية في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها بحقهم منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وشدد على ضرورة فتح المعابر والممرات الحدودية بشكل كامل، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحركة الحرة والآمنة لقوافل المساعدات إلى المدنيين أينما كانوا داخل قطاع غزة.

هذا وارتفع عدد ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 31341 قتيلا و 73134 جريحا.