عشرات القتلى والجرحى في قصف على مناطق مختلفة من قطاع غزة

قُتِل وأصيب عشرات الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات طالت عدة منازل في أحياء مدينة غزة وتحديدا في الرمال والصبرة والزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وأشارت الوكالة إلى أن مركبات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيرة على كل ما يتحرك.

وأضافت وكالة “وفا” أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائف على منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، قُتِل 8 مواطنين بينهم نساء وأطفال بقصف صاروخي للاحتلال استهدف منزلين لعائلتي السيد والنحال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقُتِل عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وسقط عدد من القتلى جراء تواصل القصف المدفعي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قُتِل شاب ومسن في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، في رصاص قناصة الاحتلال.

كما قُتِل عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر إلى 27840 قتيلا وأكثر من 67300 جريح، ولا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.