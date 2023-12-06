عشرات القتلى والجرحى في قصف متواصل على قطاع غزة

قُتِل عشرات المواطنين الفلسطينيين وأصيب عشرات آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وجوي متواصل من قبل طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طيران الاحتلال قصف منزلين قرب مفترق الشعبية بمدينة غزة، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى والمفقودين، ودمر بناية سكنية في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لمقتل عدد من المواطنين بينهم أفراد عائلة الصحفي مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي منهم والده ووالدته وشقيقاه وزوجتيهما وأبنائهم بينهم 7 أطفال، كما تسبب القصف الجوي على منزلين داخل حارة المجايدة وسط خان يونس جنوب القطاع، لسقوط عشرات الإصابات والمفقودين.

ونفذت مدفعية الاحتلال قصفا مكثفا على شمال غزة، وعلى منازل مجاورة لمدرسة “عوني الحرثاني الثانوية للبنات” التي تضم آلاف النازحين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما نفذ طيران الاحتلال غارات عنيفة قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع، وعلى أراض زراعية جنوب قرية المصدر قرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة.