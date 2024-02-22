عشرات القتلى والجرحى في قصف متواصل على قطاع غزة

قتل 97 فلسطينا و جرح 132 آخرين، في قصف عنيف شنته الطائرات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مركزة ضرباتها في مدينة رفح المكتظة بالنازحين، على الحدود مصر.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، أن القصف الإسرائيلي تواصل لليوم الـ 139 على مختلف مناطق القطاع بأشكال متعددة، ما بين إعدامات ميدانية ومسح لأحياء سكنية بمن فيها.

وحسب الوزارة ارتفع عدد ضحايا القصف المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 29410 قتيلا و69465 جريحاً، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

من جانبها، ذكرت وكالة وفا أن الطيران قصف منزلا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة ما أدى إلى مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، وذلك بعد أن قتل 26 فلسطينياً وجُرح العشرات جراء قصف منزلين في النصيرات والزوايدة فجر اليوم.

كما شن الطيران سلسلة غارات على منازل في مخيمات النصيرات والبريج والمغازي ومدينة دير البلح، ما تسبب بمقتل 10 وإصابة آخرين.

وفي مدينة غزة شمال القطاع، قتل 20 فلسطينياً وأُصيب العشرات جراء قصف الطيران منازل في حي الزيتون، كما قتل سبعة وجُرح آخرون بينهم أطفال في قصف مماثل استهدف حي الصبرة وسط المدينة، فيما قتل وأُصيب عدد آخر جراء قصف المدفعية حي الرمال غرب المدينة.

وفي جنوب القطاع قصف الجيش الإسرائيلي بالصواريخ والمدفعية منازل الفلسطينيين وسط وغرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، ونسف عدة منازل أخرى في المناطق الجنوبية الغربية للمدينة.

وتواصل القوات الاسرائيلية اعتدائها على مجمع ناصر الطبي منذ أيام ومحاصرة الجرحى والمرضى الذين يزيد عددهم على 120 إضافة إلى الطاقم الطبي.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع أيضاً، قتل 7 وجُرح العشرات جراء قصف الطيران عدة منازل ومسجداً في المدينة، كما شنت ثلاث غارات أخرى جنوب المدينة، وأطلقت الزوارق عدة قذائف قرب مراكز إيواء للنازحين.