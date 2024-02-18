عشرات القتلى و الجرحى جراء تواصل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

بينما تواصل مصر و قطر و الولايات المتحدة، محاولات بلورة خطة سياسية تنهي الحرب في عزة وتضع تصورا لما بعدها، وفي وقت تقدمت الجزائر بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية، تواصل إسرائيل عمليات القصف على مدن ومخيمات القطاع بلا انقطاع موقعة المزيد من القتلى و الجرحى.

وفي اليوم 135 على التوالي واصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع براً وبحراً وجواً، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونقص الإمدادات في الطعام و الدواء.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن نحو 40 فلسطينياً قتلوا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف لعدد من المنازل وسط قطاع غزة.

كما قتل فلسطينيا جراء قصف المنازل في مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما قتل 9 آخرون في مدينة رفح، وأصيب العشرات جراء القصف الإسرائيلي.

وفي مدينة غزة، قصف الطيران أحياء الشيخ رضوان، والنصر، والزيتون، والرمال، والصبرة، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين على الأقل.

وقصفت بحرية الاحتلال ساحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما قصفت مدفعيته المناطق الشرقية من المدينة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت يوم أمس ارتفاع حصيلة القصف المتواصل منذ السابع من اكتوبر إلى 28858 قيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، و67768 جريحاً.