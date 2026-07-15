عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون «المسجد الأقصى»

اقتحمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وسط ترديد هتافات وأغانٍ استفزازية داخل ساحات المسجد.

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن مستوطنين نفذوا اقتحامًا لباحات المسجد الأقصى، مشيرةً إلى أن المجموعة رددت عبارات وأهازيج استفزازية خلال وجودها داخل المكان.

ونشرت المحافظة عبر صفحتها على منصة “فيسبوك” مقطع فيديو يظهر عشرات المستوطنين متجمعين في باحات المسجد الأقصى أثناء ترديدهم الأغاني والهتافات، في وقت تواصل فيه الجهات الفلسطينية توثيق الاقتحامات المتكررة للمسجد.

ويأتي الاقتحام في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالمسجد الأقصى، وتصاعد الانتقادات الفلسطينية بشأن الإجراءات الإسرائيلية داخل البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

وأفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في تقرير صدر الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى 26 مرة خلال يونيو الماضي، في إطار ما وصفته الوزارة باستمرار الانتهاكات بحق المسجد.

وأوضح التقرير أن 4 آلاف و212 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال يونيو عبر باب المغاربة، خلال فترتي الاقتحام الصباحية والمسائية، وذلك بحماية قوات إسرائيلية.

ويعد المسجد الأقصى أحد أكثر المواقع الدينية حساسية في القدس، وتشهد باحاته بشكل متكرر اقتحامات من المستوطنين وسط إجراءات أمنية إسرائيلية، ما يزيد من حدة التوترات في المدينة.

هذا ويشكل المسجد الأقصى محورًا رئيسيًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ يقع في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتؤكد المرجعيات الفلسطينية والإسلامية ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، بينما تواصل مجموعات من المستوطنين تنفيذ اقتحامات دورية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.