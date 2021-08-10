عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، يوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المُبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

#صور قطعان المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/XtiYUTZtk1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 10, 2021

بحماية من شرطة الاحتلال..#صور قطعان المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح pic.twitter.com/GMabcjr3Cw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 10, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.