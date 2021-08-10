انتخابات ليبيا

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 15:35 نُشر: الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 15:35
دولي
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المُبارك
القسطل
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، يوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المُبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

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