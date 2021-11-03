عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 126 مستوطنا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.

#صور قطعان المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/0E4j9IQZrA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 3, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.