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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 7 نوفمبر 2021 - 16:20 | آخر تحديث: 7 نوفمبر 2021 - 16:24 نُشر: الأحد، 7 نوفمبر 2021 - 16:20
دولي
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المُبارك
القسطل
100 مستوطن يقتحمون الأقصى بينهم وزير إسرائيلي سابق

اقتحم 100 مستوطن صهيوني، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن هؤلاء المستوطنين بينهم 28 من عناصر مخابرات الاحتلال، و10 من طلاب المعاهد الدينية، ووزير الزراعة الإسرائيلي السابق أوري أرائيل، اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه، وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

آخر تحديث: 7 نوفمبر 2021 - 16:24
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