عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن 131 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وتواصل شرطة الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى المسجد الأقصى، وتتعمد احتجاز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية وتُعيق دخولهم.

بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال .. مجموعة جديدة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/D9Lf8UxKzI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 15, 2021

#شاهد.. جانب من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى اليوم. pic.twitter.com/bkrJjxetej — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 15, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.