عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن 130 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية يومية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.

استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى حتى اللحظة pic.twitter.com/KeSzII0rcm — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 18, 2021

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى هذه الأثناء بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/bJy67qqEO3 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 18, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.