عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المُبارك

اقتحم 154 مستوطنا صهيونياً، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال، قبل قليل.#فلسطين #الأقصى_في_خطر pic.twitter.com/bCgOugpMGj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 25, 2021

شاهد| مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال، قبل قليل.#فلسطين #الأقصى_في_خطر pic.twitter.com/6C3pKfWhau — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 25, 2021

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تشديد الاحتلال من إجراءاته على المقدسيين.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن لجنة التعليم في الكنيست الإسرائيلية أوصت بأن تقوم وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإدراج “الحرم القدسي – المسجد الأقصى” كجزء من الجولات الإجبارية لطلبة مدارسها.

يشار إلى أن مستوطنين، نصبوا أمس الأربعاء، شمعدانا ضخما في ساحة حائط البراق، استعدادا لعيد الأنوار “الحانوكاة” العبري.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

صور| مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال

، قبل قليل.#فلسطين #الأقصى_في_خطر pic.twitter.com/EGGbLszIa1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 25, 2021