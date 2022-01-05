عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المُبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، برفقة حاخامات قدموا شروحات مزيفة عن الهيكل المزعوم.

وأضافت، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، فيما تولت عناصر من شرطة الاحتلال حماية المقتحمين وتسهيل الاقتحامات، من خلال التدقيق في هويات المصلين أثناء دخولهم للمسجد الأقصى في محاولة لتفريغه.

طلاب معاهد توراتية يقتحمون المسجد الأقصى هذه اللحظات pic.twitter.com/Edqj5ojWsU — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 5, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.