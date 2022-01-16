انتخابات ليبيا

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 16 يناير 2022 - 11:18 | آخر تحديث: 16 يناير 2022 - 11:22 نُشر: الأحد، 16 يناير 2022 - 11:18
دولي
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المُبارك
القسطل
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية وحاخامات اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

آخر تحديث: 16 يناير 2022 - 11:22
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً