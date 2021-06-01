عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المُبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 88 مستوطنا اقتحموا الأقصى، عبر مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلية قد أعادت السماح للمستوطنين باقتحام المسجد، الأسبوع الماضي، بعد منع استمر 3 أسابيع.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.