عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي حولت ساحاته وطرقه إلى ثكنة عسكرية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال أمنت اقتحام أكثر من 100 مستوطن للأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، فيما تصدى المصلون لهم بالتكبيرات.