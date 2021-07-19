عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي حولت ساحاته وطرقه إلى ثكنة عسكرية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال أمنت اقتحام أكثر من 100 مستوطن للأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، فيما تصدى المصلون لهم بالتكبيرات.
عاجل| المستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك الآن بحماية قوات الاحتلال.#فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى #يوم_عرفة pic.twitter.com/tDM64hOsmf
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 19, 2021
تكبيرات المرابطين في المسجد الأقصى في وجه المستوطنين أثناء اقتحامهم#فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى #يوم_عرفة pic.twitter.com/EenmmoAiOK
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 19, 2021
شاهد| تكبيرات المرابطين تزامناً مع اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى.#فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى #يوم_عرفة pic.twitter.com/ltipLKCxXf
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 19, 2021
لحظة تصدي شبان لاقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى.#فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى #يوم_عرفة pic.twitter.com/IRuTQfuSP5
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 19, 2021
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