عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المُبارك خلال الفترة الصباحية

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، المسجد الأقصى المُبارك، صباح الأحد، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وأفادت دائرة الاوقاف في القدس، بأن 127 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد وذلك خلال الفترة الصباحية.

وتجري الاقتحامات على دفعتين الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر.

وبحسب شهود عيان، نفذ المستوطنون الذين اقتحموا المسجد صباح الأحد جولات استفزازية في ساحات الحرم القدسي وأدوا صلاة تلمودية قبالة مسجد قبة الصخرة قبل أن يغادروا.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعادت، اليوم الأحد، السماح باقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى بعد وقفها في 4 مايو/ أيار الجاري، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس قالت في بيان، إن 50 مستوطنا اقتحموا المسجد بحراسة الشرطة الإسرائيلية، قبل أن تعود وتؤكد في بيان آخر ارتفاع العدد إلى 127.

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 من حراس المسجد الأقصى واثنين من المصلين.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية منذ ساعات الصباح قيودا على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد، بحسب المصدر ذاته.