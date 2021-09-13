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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 15:59 نُشر: الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 15:59
دولي
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك
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138 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 138 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من خلال باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وسط انتشار كثيف لشرطة الاحتلال على بوابات المسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

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