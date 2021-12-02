عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم 186 مستوطنا صهيونياً، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر مجموعات كبيرة وبمشاركة طلاب معاهد توراتية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية خاصة في المنطقة الشرقية من الحرم القدسي، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

في خامس أيام ما يسمى "عيد الحانوكا" .. مجموعات كبيرة من المستوطنين تواصل اقتحاماتها للمسجد الأقصى منذ ساعات الصباح pic.twitter.com/xMiIEvVFAb — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 2, 2021

وتأتي هذه الاقتحامات في خامس أيام عيد الأنوار” العبري أو “الحانوكاه” الذي يرمز إلى إعادة تدشين ما يسمى المذبح في “الهيكل” المزعوم.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 186 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال، قبل قليل.#فلسطين #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/SzBwRgIXBW — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 2, 2021

وكانت ما تسمى “جماعات الهيكل”، دعت لتكثيف الاقتحامات المركزية والجماعية للأقصى، حتى الاثنين المقبل، برفقة كبار الحاخامات وتنظيم محاضرات واقتحامات احتفالية، وصلوات ومحاولات لإدخال شمعدان “الحانوكاه”.

ولتسهيل اقتحامات المستوطنين، فرضت قوات الاحتلال الاسرائيلي إجراءات عسكرية مشددة وتضييقات، في مدينة القدس عمومًا ومحيطُ البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال#فلسطين #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/iHt2QvUip5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 2, 2021

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى pic.twitter.com/jNNvDgpz98 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 2, 2021

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام المستوطنين.

قوات الاحتلال تغلق باب المغاربة في القدس المحتلة. pic.twitter.com/w5xl4wg7CL — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 2, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.