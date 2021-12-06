عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم 197 مستوطنا صهيونياً، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن هؤلاء المستوطنين ومن بينهم طلاب من المعاهد اليهودية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن “الهيكل المزعوم”، فيما انتشرت شرطة الاحتلال على بوابات المسجد، وفي باحاته، لحماية المقتحمين.

بينهم طلاب.. المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى هذه الأثناء pic.twitter.com/sy6jAUiiVC — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 6, 2021

وتأتي اقتحامات المستوطنين للأقصى في اليوم الأخير من “عيد الأنوار” العبري، الذي بدأ في 28 نوفمبر الماضي، وتتكثف خلاله اقتحامات المستوطنين الاستفزازية، تلبية للدعوات المتطرفة التي تُطلقها جماعات “الهيكل”.

وتؤمّن قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح اقتحامات المستوطنين منذ لحظة اقتحام المجموعات من “باب المغاربة” وحتى خروجهم من “باب السلسلة”.

وبالتزامن مع ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من المسجد الأقصى المبارك، كما احتجزت مسناً عند باب السلسلة.

وكان قد اقتحم أكثر من ألف مستوطن المسجد الأقصى في هذا العيد، كما شهدت الباحات صلوات للمستوطنين وطقوس تلمودية، إضافة إلى أبواب المسجد الأقصى من الخارج، وتكثّفت تلك الانتهاكات في المنطقة الشرقية قرب باب الرحمة.