عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة وطلبة المعاهد اليهودية، خلال الفترة الصباحية من اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المُبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة قولها، إن “61 مستوطنا، و40 طالبا من المعاهد اليهودية، و50 شرطيا إسرائيليا بلباس مدني، اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وقاموا بجولات استفزازية”.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى المُبارك على مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية، وجولات استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.