انتخابات ليبيا

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 27 فبراير 2022 - 18:56 نُشر: الأحد، 27 فبراير 2022 - 18:56
دولي
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك
القسطل
125 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته؛ خاصة في المنطقة الشرقية منه؛ برفقة حاخامات قدموا شروحات عن “الهيكل” المزعوم.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 125 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم الأحد.

ووثقت مؤسسات مقدسية اقتحام نحو 900 مستوطن للمسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات مكثفة على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتبدأ الاقتحامات من “باب المغاربة” وحتى “باب السلسلة”؛ في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

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