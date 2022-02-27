عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

تغطية صحفية: "مستوطنون خلال اقتحام المسجد الأقصى المبارك ظهر اليوم" pic.twitter.com/FVtnVPZsv8 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 27, 2022

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته؛ خاصة في المنطقة الشرقية منه؛ برفقة حاخامات قدموا شروحات عن “الهيكل” المزعوم.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 125 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم الأحد.

125 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/HN50APtkSG — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 27, 2022

ووثقت مؤسسات مقدسية اقتحام نحو 900 مستوطن للمسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات مكثفة على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتبدأ الاقتحامات من “باب المغاربة” وحتى “باب السلسلة”؛ في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.