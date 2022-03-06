عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم 104 مستوطناً صهيونيا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

جانب من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/gGxcrQXCn8 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 6, 2022

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.