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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 6 مارس 2022 - 13:22 نُشر: الأحد، 6 مارس 2022 - 13:22
دولي
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك
القسطل
104 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم 104 مستوطناً صهيونيا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

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