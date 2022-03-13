عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من باب المغاربة، ونفذوا جوالات استفزازية.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 101 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد.

101 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/bG33yCNQtg — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 13, 2022

يُشار إلى أن 817 مستوطنا كانوا قد اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.