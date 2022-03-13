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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 13 مارس 2022 - 14:53 | آخر تحديث: 13 مارس 2022 - 14:54 نُشر: الأحد، 13 مارس 2022 - 14:53
دولي
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك
القسطل
101 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من باب المغاربة، ونفذوا جوالات استفزازية.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 101 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد.

يُشار إلى أن 817 مستوطنا كانوا قد اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

آخر تحديث: 13 مارس 2022 - 14:54
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