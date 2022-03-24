عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بإن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بإن شرطة الاحتلال سمحت لـ125 مستوطنًا من بينهم 6 عناصر من مخابرات الاحتلال ومجموعة من طلاب المعاهد الدينية التوراتية، باقتحام المسجد الأقصى والتجول في باحاته.

ونشرت الشرطة عناصرها من القوات الخاصة المسلحة حول المستوطنين ورافقتهم من “باب المغاربة” وحتى “باب السلسلة”.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.