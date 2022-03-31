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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 31 مارس 2022 - 16:17 | آخر تحديث: 31 مارس 2022 - 16:18 نُشر: الخميس، 31 مارس 2022 - 16:17
دولي
269 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عضو كنيست المتطرف إيتمار بن غفير على رأس مجموعة من المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن بن غفير قاد مجموعة من المستوطنين أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في ساحات المسجد تحت حماية العشرات من عناصر شرطة الاحتلال.

وأشارت الوكالة إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت سيدة من المسجد بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، كما احتجزت الناشط المقدسي محمد أبو الحمص داخل ساحات المسجد الاقصى، وأفرجت عنه بعد انتهاء جولة بن غفير الاستفزازية.

كما احتجزت قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة داخل الأقصى وفي محيطه، شابا عند باب المغاربة من داخل المسجد الأقصى، وقامت بتفتيشه والتدقيق في هويته.

وقررت الشرطة الإسرائيلية السماح لعضو الكنيست إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى غداً.

وقالت قناة الـ12 العبرية، إنه “رسمياً وفي نهاية تقييم للوضع، قرر قائد شرطة القدس السماح لعضو الكنيست إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى”.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 269 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك اليوم الخميس.

آخر تحديث: 31 مارس 2022 - 16:18
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