عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عضو كنيست المتطرف إيتمار بن غفير على رأس مجموعة من المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

عاجل .. تغطية صحفية : “عضو كتيست الاحتلال “بن جبير” يقتحم المسجد الأقصى المبارك” pic.twitter.com/7z4zByCsRu — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 31, 2022

تغطية صحفية : “فيديو من اقتحام عضو كنيست الاحتلال المستوطن بن جبير المسجد الأقصى قبل قليل” pic.twitter.com/mYAm4VIl9c — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 31, 2022

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن بن غفير قاد مجموعة من المستوطنين أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في ساحات المسجد تحت حماية العشرات من عناصر شرطة الاحتلال.

وأشارت الوكالة إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت سيدة من المسجد بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، كما احتجزت الناشط المقدسي محمد أبو الحمص داخل ساحات المسجد الاقصى، وأفرجت عنه بعد انتهاء جولة بن غفير الاستفزازية.

كما احتجزت قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة داخل الأقصى وفي محيطه، شابا عند باب المغاربة من داخل المسجد الأقصى، وقامت بتفتيشه والتدقيق في هويته.

تغطية صحفية : “أعداد كبيرة من قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى المبارك” pic.twitter.com/SGot1NxHmf — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 31, 2022

وقررت الشرطة الإسرائيلية السماح لعضو الكنيست إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى غداً.

وقالت قناة الـ12 العبرية، إنه “رسمياً وفي نهاية تقييم للوضع، قرر قائد شرطة القدس السماح لعضو الكنيست إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى”.

#مترجم : خلال اقتحامه الأقصى صباح اليوم .. عضو كنيست الاحتلال المستوطن بن جبير يوجه رسالة لحـ.ماس pic.twitter.com/xoATWk28Qn — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 31, 2022

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 269 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك اليوم الخميس.