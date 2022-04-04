عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، خاصة المنطقة الشرقية منه.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 73 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم الاثنين.

73 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/FsxoU7VGLp — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 4, 2022

وأجرى عدد من حاخامات المستوطنين والمعاهد الدينية الكبرى أجروا اقتحاماً تحضيرياً لعيد الفصح العبري ناقشوا خلاله أداء الطقوس التلمودية في الأقصى خلال الأعياد في الفترة الواقعة بين 15 إلى 21 من شهر رمضان.

ورافق الحاخامات في الاقتحامات، أمس الأحد، عدد من طلاب المعاهد الدينية، وكان من أبرز الحضور مجموعة مؤسسي “السنهدرين الجديد”.

وزعم حاخامات “السنهدرين الجديد” أن وقت أداء “قربان الفصح” في الأقصى قد حان ولم يعد يحول دونه أي شيء، حيث تتمحور مداخلات وكلمات الحاخامات والحضور حول التحضيرات لـ”قربان الفصح” و”بناء الهيكل” المزعوم و”قدوم المسيح المخلص”، وضرورة “البناء البشري للهيكل”، وأهمية الوجود اليهودي الكبير في المسجد الأقصى، وفق موقع “عرب48”.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية باستثناء الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.