عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم 119 مستوطنا، اليوم الأحد، بينهم عضو الكنيست الإسرائيلية المتطرف موشيه فيجلين، ساحات المسجد الأقصى المبارك في الفترتين الصباحية والمسائية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن دائرة الأوقاف الإسلامية، أن الاقتحامات جرت بحماية شرطة الاحتلال، انطلاقا من باب المغاربة، وتجول المستوطنون في باحات الأقصى المُبارك بشكل استفزازي.

وأوضحت أن الاقتحامات تمت على شكل مجموعات منفصلة، بدأت عند الساعة السابعة والنصف صباحا، وانتهت عند الساعة الحادية عشرة.

وبعد ظهر اليوم، جدد المستوطنون اقتحام باحات الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن 40 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال فترة الاقتحامات بعد الظهر، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال، قبل أن يغادروا من باب السلسلة.