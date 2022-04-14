عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن دائرة الأوقاف الإسلامية، فإن 85 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

85 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/JjHpol0FwK — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 14, 2022

ويأتي ذلك في ظل دعوات من قبل مستوطنين لاقتحامات واسعة وإدخال ما يسمى “قربان الفصح” إلى المسجد الأقصى.

من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم#شبكة_القسطل pic.twitter.com/LcDcopfnLM — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 14, 2022

ويحل “عيد الفصح” العبري هذا العام متقاطعاً مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، ما بين 16-22 من شهر نيسان الجاري.

وتواصل جماعات “الهيكل” المزعوم حشد مناصريها لاقتحام الأقصى في عيد “الفصح”، وتدنيسه بإقامة الطقوس فيه.

وسيحاول المستوطنون خلاله إدخال ما يسمونه “القربان” أو إدخال دمه لنثره على صحن الصخرة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 13 رمضان وحتى يوم الجمعة 21 رمضان.

وردا على تلك الدعوات، أُطلقت دعوات فلسطينية تحت عنوان “في الأقصى اعتكافي”؛ للإقبال الواسع على الاعتكاف والرباط في المسجد الأقصى المبارك، في ليالي العشر الثانية من شهر رمضان.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من مغبة التهديد باقتحام الأقصى لذبح القرابين، إلى جانب التهديد بنشر المزيد من قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن كل ذلك سيؤدي إلى تصعيد خطير لا يمكن السيطرة عليه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في المسجد، وتزاد وتيرة هذه الاقتحامات في فترة الأعياد اليهودية.