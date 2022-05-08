عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزيفة حول الهيكل المزعوم.

المستوطنون يواصلون اقتحامهم للمسجد الأقصى ويقدمون شروحاً توراتية في رحابه pic.twitter.com/Pw3k2mVdLt — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 8, 2022

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، منعت عشرات المواطنين من الدخول والصلاة في المسجد الأقصى خلال ساعات فجر اليوم الأحد.

وأشارت وكالة “وفا” إلى أن شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب المسجد الأقصى منعت مجموعة من الشبان والشابات والسيدات من دخول المسجد.

وقال شهود عيان للوكالة، إن شرطة الاحتلال أبلغت مَن منعتهم من الدخول، أن يعودوا عصرًا للمسجد الأقصى، وكأنها تُحاول إبعاد الفلسطينيين عنه خلال فترات اقتحام المستوطنين الصباحية والمسائية.

وأكدوا أن من مُنعوا من دخول الأقصى اليوم، لم يصدر بحقهم أي أمر إبعاد، ولم تفحص عناصر الشرطة ذلك، وكانت تسعى فقط لإبعاد الشبان والسيدات كي لا يتصدوا لأي اقتحام.

وردا على هذه الإجراءات الاحتلالية، انطلقت دعوات مقدسية تحث على شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه.