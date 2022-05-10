عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزيفة حول أسطورة الهيكل المزعوم، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وكانت محافظة القدس رصدت اقتحام سبعة آلاف ومئتين وأربعة وسبعين مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر نيسان المنصرم.

من اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى هذه الأثناء بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/JO4NuG9L7O — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 10, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في المسجد، وتزاد وتيرة هذه الاقتحامات في فترة الأعياد اليهودية.