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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 09:34 | آخر تحديث: 10 مايو 2022 - 09:36 نُشر: الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 09:34
دولي
أرشيفية/وفا
عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزيفة حول أسطورة الهيكل المزعوم، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وكانت محافظة القدس رصدت اقتحام سبعة آلاف ومئتين وأربعة وسبعين مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر نيسان المنصرم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في المسجد، وتزاد وتيرة هذه الاقتحامات في فترة الأعياد اليهودية.

آخر تحديث: 10 مايو 2022 - 09:36
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