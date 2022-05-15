عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/NaBCJ3BEKF — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 15, 2022

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات مزيفة من حاخاماتهم حول الهيكل المزعوم.

وأضافت الوكالة أن عشرات المرابطين استمروا في أداء صلاة الضحى، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين الاستفزازية.

استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى حتى اللحظة pic.twitter.com/ZVJ3ciA5rl — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 15, 2022

وكانت جماعات “الهيكل” دعت مناصريها إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد 15 مايو الجاري، تزامناً مع ذكرى النكبة؛ بحجة إحياء ما يسمى بـ”الفصح الثاني”.

وردا على دعوات منظمات الهيكل، أُطلقت دعواتٌ مقدسية للتصدي لهذا الاقتحام من خلال التواجد في المسجد الأقصى والرباط فيه على مدار اليوم، كي لا يتسنّى للاحتلال تفريغ المسجد خلال ساعات الاقتحام.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكلٍ يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.