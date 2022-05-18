بلاستيكو

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 18 مايو 2022 - 09:16 | آخر تحديث: 18 مايو 2022 - 09:17 نُشر: الأربعاء، 18 مايو 2022 - 09:16
دولي
أرشيفية
مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، فيما تولى حاخامات تقديم روايات حول الهيكل المزعوم.

ويتعرض الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين، ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.

آخر تحديث: 18 مايو 2022 - 09:17
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً