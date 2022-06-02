عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

يُشار إلى أن هناك دعوات من جماعات “الهيكل” المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يومي الأحد والإثنين المقبلين.

ويتعرض المسجد الأقصى إلى اقتحامات يومية على فترتين صباحية ومسائية من قِبل المستوطنين ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.